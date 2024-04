La Soluzione ♚ La sua capitale è Lilongwe La definizione e la soluzione di 6 lettere: La sua capitale è Lilongwe. MALAWI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La sua capitale e lilongwe: Il Malawi è uno Stato dell'Africa sud-orientale; confina a sud e ad est con il Mozambico, a nord con la Tanzania e ad ovest con lo Zambia. Privo di sbocchi sul mare, è bagnato dal lago Malawi (detto anche Niassa), che è il terzo lago più grande dell'Africa e copre circa un quinto della superficie del Paese. Ha una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti. La capitale è Lilongwe. Circa tre quarti della popolazione vive con meno di 1,25 dollari statunitensi al giorno.L'origine del nome Malawi (che è il nome attribuito originariamente al lago, in lingua bantu) non è certa. Si suppone che derivi dal nome di una tribù del sud del Paese o che ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il Malawi è uno Stato dell'Africa sud-orientale; confina a sud e ad est con il Mozambico, a nord con la Tanzania e ad ovest con lo Zambia. Privo di sbocchi sul mare, è bagnato dal lago Malawi (detto anche Niassa), che è il terzo lago più grande dell'Africa e copre circa un quinto della superficie del Paese. Ha una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti. La capitale è Lilongwe. Circa tre quarti della popolazione vive con meno di 1,25 dollari statunitensi al giorno.L'origine del nome Malawi (che è il nome attribuito originariamente al lago, in lingua bantu) non è certa. Si suppone che derivi dal nome di una tribù del sud del Paese o che ... Malawi ( approfondimento) (toponimo) (geografia) stato dell'Africa australe, la cui capitale è Lilongwe, confina a nord con la Tanzania, ad est e a sud con il Mozambico, e ad ovest con lo Zambia. Non ha sbocco sul mare [1] . Altri progetti Wikipedia contiene una voce riguardante Malawi Altre Definizioni con malawi; capitale; lilongwe; Lago dell Africa meridionale lungo circa 550 km; Il piccolo Stato africano la cui capitale è Lilongwe; La capitale dell Oregon; La capitale rumena; La storia e la civiltà della nostra capitale; Lo Stato africano con capitale Lilongwe; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La sua capitale è Lilongwe

MALAWI

M

A

L

A

W

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'La sua capitale è Lilongwe' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.