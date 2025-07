Togliere liquido da un recipiente nei cruciverba: la soluzione è Svuotare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Togliere liquido da un recipiente' è 'Svuotare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVUOTARE

Curiosità e Significato di Svuotare

Perché la soluzione è Svuotare? Svuotare significa eliminare tutto il contenuto liquido da un recipiente, come un bicchiere, una bottiglia o una vasca. È un'azione comune quando si desidera liberarsi di un liquido in eccesso o preparare il contenitore per un nuovo uso. Questo termine si applica sia in contesti quotidiani che tecnici, rendendo semplice e chiaro il processo di rimozione del liquido.

Come si scrive la soluzione Svuotare

Hai trovato la definizione "Togliere liquido da un recipiente" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

V Venezia

U Udine

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

