La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo sguazzare di un liquido dentro un recipiente' è 'Sciaguattare'.

SCIAGUATTARE

Curiosità e Significato di "Sciaguattare"

Sciaguattare.

Perché la soluzione è Sciaguattare? Sciaguattare è un termine che descrive il movimento di un liquido che si agita o si muove all'interno di un recipiente, creando onde e spruzzi. È un verbo evocativo che richiama l'immagine di qualcosa che si mescola o si muove in modo vivace, come l'acqua di un fiume in piena o il contenuto di una pentola durante la cottura. Usato con un tocco di colore, può rendere la descrizione di una scena molto più coinvolgente!

Lo è uno che ha molto liquidoUn recipiente dentro il quale si intingeva il penninoOndata di liquido gettata con un comune recipiente

Come si scrive la soluzione Sciaguattare

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sguazzare di un liquido dentro un recipiente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

G Genova

U Udine

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

