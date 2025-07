Si fanno per protesta nei cruciverba: la soluzione è Digiuni

DIGIUNI

Curiosità e Significato di Digiuni

Approfondisci la parola di 7 lettere Digiuni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Digiuni? Il termine digiuni indica il gesto di astenersi dal cibo per motivi religiosi, spirituali o di protesta. Spesso usato come forma di dissenso, il digiuno esprime solidarietà o denuncia attraverso l’astinenza temporanea dal nutrimento. È un gesto simbolico che, oltre a purificare il corpo, trasmette un messaggio forte e chiaro. In molte occasioni, si sceglie di digiunare per far sentire la propria voce.

Come si scrive la soluzione Digiuni

Non riesci a risolvere la definizione "Si fanno per protesta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

G Genova

I Imola

U Udine

N Napoli

I Imola

