La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pugili e portieri ce l hanno in comune' è 'Guantone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUANTONE

Curiosità e Significato di Guantone

Perché la soluzione è Guantone? Il guantone è un coprente imbottito indossato da pugili e portieri per proteggere le mani durante l'allenamento e il combattimento. È fondamentale per evitare infortuni e migliorare la presa o la potenza dei colpi. In sostanza, il guantone rappresenta un alleato indispensabile per chi affronta sport di contatto, garantendo sicurezza e efficacia in ogni gesto.

Come si scrive la soluzione Guantone

Non riesci a risolvere la definizione "Pugili e portieri ce l hanno in comune"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

