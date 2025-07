Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile nei cruciverba: la soluzione è Ampolla

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile' è 'Ampolla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMPOLLA

Curiosità e Significato di Ampolla

La parola Ampolla è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ampolla.

Perché la soluzione è Ampolla? Un’ampolla è un piccolo contenitore in vetro, spesso dal collo sottile e dalla forma panciuta, utilizzato tradizionalmente per conservare medicinali o liquidi. La sua forma compatta e resistente la rende ideale per trasportare sostanze delicate, proteggendole da contaminazioni esterne. In ambito farmaceutico o anche come decorazione, l’ampolla rappresenta un modo pratico e sicuro di custodire liquidi preziosi o utili.

Come si scrive la soluzione Ampolla

Hai davanti la definizione "Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

