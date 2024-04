La Soluzione ♚ Panciuto vaso di terracotta

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORCIO

Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Curiosità su Panciuto vaso di terracotta: Termine usato principalmente nell'italia centrale per designare un vaso panciuto di terracotta completamente lavorato a mano. anticamente era usato soprattutto... L'orcio (dal lat. urceus) è un termine usato principalmente nell'Italia centrale per designare un vaso panciuto di terracotta completamente lavorato a mano. Anticamente era usato soprattutto per conservare liquidi, in particolare l'olio; generalmente era un contenitore molto grande, ma vi erano anche orci di dimensioni minori, perlopiù usati come brocche. Con lo stesso termine s'indicava infine anche un vaso di forma allungata dotato di una o due anse, con collo cilindrico e con un buco sul fondo, che serviva per spillare il liquido contenuto, in tal caso solitamente vino. Grazie alle proprietà del galestro, un tipo particolare di argilla ...

