Vaso di vetro munito di un lungo collo nei cruciverba: la soluzione è Matraccio

Luca Bianchi | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vaso di vetro munito di un lungo collo' è 'Matraccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATRACCIO

Curiosità e Significato di Matraccio

Approfondisci la parola di 9 lettere Matraccio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piccolo vaso in vetro panciuto dal collo sottileUccelli acquatici col collo lungoLa costellazione boreale dal collo lungoHa il collo lungo e il becco piattoRecipienti di vetro dal collo molto sottile

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Vaso di vetro munito di un lungo collo - Matraccio

Come si scrive la soluzione Matraccio

Hai trovato la definizione "Vaso di vetro munito di un lungo collo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 9 lettere della soluzione Matraccio:
M Milano
A Ancona
T Torino
R Roma
A Ancona
C Como
C Como
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I G O P R

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.