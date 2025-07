La Cina ne ha uno in terracotta nei cruciverba: la soluzione è Esercito

Home / Soluzioni Cruciverba / La Cina ne ha uno in terracotta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La Cina ne ha uno in terracotta' è 'Esercito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESERCITO

Curiosità e Significato di Esercito

La parola Esercito è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esercito.

Perché la soluzione è Esercito? L'Esercito di Terracotta è un'antica opera cinese scoperta nel 1974, composta da migliaia di statue di guerrieri in terracotta, sepolti per proteggere l'imperatore Qin Shi Huang nell'aldilà. Rappresenta la potenza militare e il valore storico della Cina, simbolizzando l'arte e la cultura dell'antico Impero. Un capolavoro che ancora oggi affascina il mondo con il suo significato e maestria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non ne ha nessuno chi recita un monologoHa interpretato Leopardi ne Il giovane favolosoNe ha poca il negligenteLa morsa ne ha dueNon ne ha il tormentato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esercito

Hai trovato la definizione "La Cina ne ha uno in terracotta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

S Savona

E Empoli

R Roma

C Como

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E P N C A R C S E S I A C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCACCIAPENSIERI" SCACCIAPENSIERI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.