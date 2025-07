Il riso indiano adatto per piatti speziati nei cruciverba: la soluzione è Basmati

Home / Soluzioni Cruciverba / Il riso indiano adatto per piatti speziati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il riso indiano adatto per piatti speziati' è 'Basmati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASMATI

Curiosità e Significato di Basmati

Vuoi sapere di più su Basmati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Basmati.

Perché la soluzione è Basmati? Il Basmati è un tipo di riso originario dell'India, noto per i suoi chicchi lunghi, sottili e profumati. Perfetto per accompagnare piatti speziati, grazie al suo aroma delicato e alla consistenza leggera che bilancia le spezie più intense. Questo riso è molto apprezzato nella cucina indiana e asiatica, regalando sapore e fragranza autentici ad ogni piatto. È davvero l’ingrediente ideale per chi ama gusti intensi e aromatici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Piatti davvero indigestiIl cosiddetto vino di risoUn terreno adatto per la seminaSegale riso e avenaSaluto indiano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Basmati

Hai davanti la definizione "Il riso indiano adatto per piatti speziati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

S Savona

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I K A T L C O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COCKTAIL" COCKTAIL

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.