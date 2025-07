Fenomeno naturale a cui sono abituati i veneziani nei cruciverba: la soluzione è Acqua Alta

Home / Soluzioni Cruciverba / Fenomeno naturale a cui sono abituati i veneziani

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fenomeno naturale a cui sono abituati i veneziani' è 'Acqua Alta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACQUA ALTA

Curiosità e Significato di Acqua Alta

Vuoi sapere di più su Acqua Alta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Acqua Alta.

Perché la soluzione è Acqua Alta? Acqua alta è il fenomeno naturale che ogni veneziano conosce bene: si tratta dell'impennata delle acque del mare che invade piazze e calli, creando uno spettacolo unico nel mondo. Questo evento si verifica principalmente in autunno e in inverno, quando le maree si combinano con i venti. Per i veneziani, l'acqua alta è un rituale che fa parte della loro quotidianità, simbolo di una città unica al mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passatiLo schema con cui sono ordinati gli elementi chimiciIl giorno in cui sono nati gli inespertiZone delle città in cui sono vietate le autoCompositore polacco di cui sono celebri i Notturni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acqua Alta

La definizione "Fenomeno naturale a cui sono abituati i veneziani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

A Ancona

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R G D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DRAGO" DRAGO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.