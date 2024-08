La Soluzione ♚ L ora in cui si è abituati a fare qualcosa La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CANONICA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CANONICA

Curiosità su L ora in cui si e abituati a fare qualcosa: Storia L'origine di questo tipo di abitazione risale sicuramente al Medioevo, in particolare alla Riforma dell'XI secolo, in cui si tentò di proporre - o a volte imporre - un modello di vita comunitaria, talvolta monastica, anche al clero secolare. La casa canonica, o semplicemente canonica, è un edificio destinato a residenza del clero cattolico di una città o di un centro abitato.

Altre Definizioni con canonica; abituati; fare; qualcosa; La casa del parroco; Casa parrocchiale; La casa del prete adiacente alla chiesa; Sa come fare i salami; Si utilizzano per fare scatole; Ha da fare con i delinquenti; Far sperare in qualcosa che non avverrà; Valersi giovarsi di qualcosa; Un locale nel quale si entra per prendere qualcosa;