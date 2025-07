È duro mandarlo giù nei cruciverba: la soluzione è Rospo

Home / Soluzioni Cruciverba / È duro mandarlo giù

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È duro mandarlo giù' è 'Rospo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSPO

Curiosità e Significato di Rospo

Approfondisci la parola di 5 lettere Rospo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rospo? Rospo è un termine colloquiale usato in Italia per descrivere una cosa difficile da accettare o digerire, come una delusione o una brutta notizia. È un modo figurato per dire che qualcosa è duro da mandare giù, proprio come un rospo che si ingoia con fatica. In situazioni complicate, dire È un rospo da ingoiare significa dover affrontare un problema scomodo con pazienza e determinazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Se è amaro si fa fatica a mandarlo giùSe è amaro è duro da mandar giùÈ più che duro d orecchioChini a faccia in giùChino a faccia in giù

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rospo

Stai cercando la risposta alla definizione "È duro mandarlo giù"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

S Savona

P Padova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A N O M L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MILANO" MILANO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.