La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Anche lui lo è' è 'Pronome'.

PRONOME

Curiosità e Significato di Pronome

La soluzione Pronome di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pronome per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pronome? Il pronome è una parola che sostituisce un nome o un gruppo di parole, rendendo il discorso più fluido e meno ripetitivo. In frasi come Anche lui lo è, i pronomi come lui e lo eliminano la necessità di ripetere i nomi, facilitando la comunicazione. Sono strumenti fondamentali per rendere il linguaggio naturale ed efficace, permettendo di riferirsi alle persone o alle cose in modo semplice e diretto.

Come si scrive la soluzione Pronome

La definizione "Anche lui lo è" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

N Napoli

O Otranto

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E O N I A T N O R D S Mostra soluzione



