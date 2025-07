Una figlia dell ozio nei cruciverba: la soluzione è Noia

NOIA

Curiosità e Significato di Noia

Perché la soluzione è Noia? La parola noia descrive quella sensazione di vuoto o insoddisfazione che può colpire quando ci sentiamo inattivi o privi di stimoli. È spesso associata a momenti di inattività o monotonia, come suggerisce l'idea di una figlia dell'ozio. In sostanza, la noia nasce quando manca qualcosa di interessante da fare, rendendo il tempo apparentemente infinito e senza senso.

Come si scrive la soluzione Noia

N Napoli

O Otranto

I Imola

A Ancona

