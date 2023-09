È una conseguenza dell ozio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È una conseguenza dell ozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOIA

Significato/Curiosita : E una conseguenza dell ozio

Il termine ozio (derivato dal latino otium) genericamente si riferisce a ciò che caratterizza un lasso di tempo, più o meno lungo, durante il quale, occasionalmente... Vedi noia (disambigua). «anche il dolore che nasce dalla noia e dal sentimento della vanità delle cose è più tollerabile assai che la stessa noia.» (giacomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

