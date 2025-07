Un suo brano si intitola Umbrella nei cruciverba: la soluzione è Rihanna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un suo brano si intitola Umbrella' è 'Rihanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIHANNA

Curiosità e Significato di Rihanna

Perché la soluzione è Rihanna? Rihanna è una celebre cantante, nota per il suo stile unico e molte hit di successo. La sua musica spesso si ispira a temi di forza e indipendenza, rendendola un'icona globale. Con brani come Umbrella, ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, dimostrando che il talento può superare ogni limite.

Come si scrive la soluzione Rihanna

R Roma

I Imola

H Hotel

A Ancona

N Napoli

N Napoli

A Ancona

