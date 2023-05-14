Sul suo estuario si estende Nantes

Home / Soluzioni Cruciverba / Sul suo estuario si estende Nantes

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sul suo estuario si estende Nantes' è 'Loira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOIRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sul suo estuario si estende Nantes" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sul suo estuario si estende Nantes". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Loira? Il fiume che sfocia nell'oceano vicino alla città francese di Nantes attraversa paesaggi ricchi di storia e cultura. La sua foce segna un importante punto di congiunzione tra terra e mare, rendendo la zona un luogo di grande interesse per attività commerciali e turistiche. La sua presenza ha influenzato lo sviluppo della regione, creando un ambiente ricco di biodiversità e tradizioni legate alle acque.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sul suo estuario si estende Nantes nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Loira

La definizione "Sul suo estuario si estende Nantes" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sul suo estuario si estende Nantes" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Loira:

L Livorno O Otranto I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sul suo estuario si estende Nantes" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Grande fiume franceseI castelli della FranciaIl fiume di NantesSul suo estuario sorge NantesIl suo territorio si estende dall Atlantico agli UraliSi estende dai Monti Urali fino all oceano PacificoCon un suo colpo si cancella tuttoSul suo estuario sorge Lisbona