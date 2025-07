Può esserlo il petto d una giacca nei cruciverba: la soluzione è Doppio

DOPPIO

Curiosità e Significato di Doppio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Doppio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Doppio.

Perché la soluzione è Doppio? DOPPIO indica qualcosa che si presenta in due parti o aspetti, come un elemento con doppia funzione o forma. Nel linguaggio quotidiano può riferirsi a una cosa duplice o ripetuta, ma anche a un tipo di caffè con due estrazioni. È un termine versatile che valorizza la presenza di due elementi uguali o complementari, rendendolo molto utile in vari contesti.

Come si scrive la soluzione Doppio

Stai cercando la risposta alla definizione "Può esserlo il petto d una giacca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

O Otranto

P Padova

P Padova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N F I R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORNI" FORNI

