La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pianerottolo dell ultimo piano' è 'Caposcala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPOSCALA

Curiosità e Significato di Caposcala

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Caposcala, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Caposcala? Caposcala indica la persona che si trova all'inizio di una scala, spesso responsabile di aiutare o controllare l'accesso ai piani superiori. È anche il termine usato per la parte superiore di una scala, quella che si trova all’ultimo piano condominiale o in un pianerottolo. In breve, rappresenta il punto di raccordo tra più livelli, un elemento fondamentale per la sicurezza e la funzionalità dell’edificio.

Come si scrive la soluzione Caposcala

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pianerottolo dell ultimo piano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A A L N Mostra soluzione



