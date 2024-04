La Soluzione ♚ Si può averla sciagurata La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si può averla sciagurata. IDEA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si puo averla sciagurata: Idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato sin dagli albori della filosofia, indicante in origine un'essenza primordiale e sostanziale, ma che oggi ha assunto nel linguaggio comune un significato più ristretto, riferibile in genere a una rappresentazione o un "disegno" della mente. Sostantivo Significato e Curiosità su: Idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato sin dagli albori della filosofia, indicante in origine un'essenza primordiale e sostanziale, ma che oggi ha assunto nel linguaggio comune un significato più ristretto, riferibile in genere a una rappresentazione o un "disegno" della mente. idea ( approfondimento) f sing (pl.: idee) (filosofia) rappresentazione di qualcosa che esiste soltanto nella mente Platone riteneva che le idee esistessero realmente nel mondo extraterreno, e che gli oggetti sensibili fossero solo una loro imitazione (per estensione) colpo di genio hai avuto un'idea strabiliante! (gergale) obiettivo, opinione, decisione ...e va beh, si può cambiare idea

la mia idea era quella di arrivare primo

(per estensione) giudizio personale su qualcuno o qualcosa, basato su fattori soggettivi non mi sono ancora fatto un'idea su quella persona (senso figurato) invenzione industriale, innovazione tecnologica, artistica, filosofica etc. che rappresenta un elemento di novità rispetto a ciò che esisteva e/o era comunemente accettato in precedenza il fatto per cui molti accettano una nuova idea , purché sia veritiera e corretta, è una cosa molto preziosa Voce verbale idea terza persona singolare dell'indicativo presente di ideare seconda persona singolare dell'imperativo presente di ideare Sillabazione i | dè | a Pronuncia IPA: /i'da/ Etimologia / Derivazione dal greco antico da, ossia "aspetto, forma, apparenza", dalla radice di de ovvero "vedere"

verità Alterati ( diminutivo ) ideina

ideina (accrescitivo) ideona Proverbi e modi di dire accarezzare un'idea: desiderare di realizzare neanche per idea

hai una vaga idea di... () : espressione utilizzata in modo retorico, è anche domanda per sollecitare autocritica oppure iniziare un dialogo in merito ad errori altrui

avere le idee chiare: saper cosa fare Altre Definizioni con idea; averla; sciagurata; Anche se non dorme sogna; Induce a sognare a occhi aperti; Può venire in mente; Dispiace averla avanzata ma non è la proposta indecorosa; Deve averla chiara lo speaker;

