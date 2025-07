Lubrificatore usato per le auto nei cruciverba: la soluzione è Oliatore

OLIATORE

Curiosità e Significato di Oliatore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Oliatore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oliatore? L'oliatore è un lubrificatore usato nelle automobili per ridurre l'attrito tra le parti in movimento, come motore e ingranaggi. Aiuta a mantenere il funzionamento fluido del veicolo e a prevenire usura e surriscaldamenti. In pratica, è un elemento fondamentale per garantire la lunga durata e l'efficienza delle auto moderne. Senza di lui, le auto avrebbero vita molto più breve e problemi frequenti.

Come si scrive la soluzione Oliatore

La definizione "Lubrificatore usato per le auto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

L Livorno

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T O O D S C C E I A R A A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARRESTO CARDIACO" ARRESTO CARDIACO

