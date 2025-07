Li infiamma la vergogna nei cruciverba: la soluzione è Visi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li infiamma la vergogna' è 'Visi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VISI

Curiosità e Significato di Visi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Visi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Visi? Visi è il plurale di viso, ovvero le facce che esprimono emozioni e carattere. Il termine rappresenta l'insieme delle espressioni facciali che riflettono sentimenti come vergogna, gioia o rabbia. Quando si dice che li infiamma la vergogna, si fa riferimento a visi arrossati o imbarazzati, rendendo evidente l'emozione provata. Un volto che tradisce i sentimenti più profondi.

Come si scrive la soluzione Visi

La definizione "Li infiamma la vergogna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

S Savona

I Imola

