Inviolate, non alterate nei cruciverba: la soluzione è Intatte

Home / Soluzioni Cruciverba / Inviolate, non alterate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Inviolate, non alterate' è 'Intatte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTATTE

Curiosità e Significato di Intatte

Approfondisci la parola di 7 lettere Intatte: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Intatte? Intatte indica qualcosa che rimane invariato, integro e non modificato nel tempo. È sinonimo di integrità e purezza, riferendosi a oggetti, emozioni o condizioni che non sono state alterate o danneggiate. Questa parola esprime uno stato di perfezione e purezza, perfetta per descrivere situazioni o elementi che mantengono la loro forma originale, senza compromessi o cambiamenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alterate dal sabotatoreRestano inviolate in assenza di golIl risultato a reti inviolateRimangono inviolate in assenza di golIntervento chirurgico che cura alterate funzioni muscolari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Intatte

Non riesci a risolvere la definizione "Inviolate, non alterate"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I O L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLLIO" OLLIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.