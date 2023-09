Restano inviolate in assenza di gol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restano inviolate in assenza di gol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RETI

Significato/Curiosita : Restano inviolate in assenza di gol

in semifinale play-off l'avversaria designata è il carpi, che vincendo la gara di ritorno al matusa (0-1) dopo il pari a reti inviolate della gara di... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reti (disambigua). i reti erano un'antica popolazione tirsenica di lingua preindoeuropea e... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

