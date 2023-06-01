Alterate dal sabotatore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Alterate dal sabotatore' è 'Manomesse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANOMESSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Alterate dal sabotatore" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alterate dal sabotatore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Manomesse? Le manomesse sono atti di modifica intenzionale di un oggetto o di un sistema, spesso effettuate da chi desidera alterarne le caratteristiche originali. Queste azioni possono compromettere il funzionamento o la sicurezza, creando problemi o rischi non previsti. Chi manomette spesso agisce di nascosto o senza autorizzazione, modificando le componenti o le impostazioni. La presenza di manomesse rende difficile affidarsi completamente a strumenti o dispositivi, richiedendo attenzione e controlli frequenti.

La soluzione associata alla definizione "Alterate dal sabotatore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alterate dal sabotatore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Manomesse:

M Milano A Ancona N Napoli O Otranto M Milano E Empoli S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alterate dal sabotatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

