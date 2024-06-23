Intervento chirurgico che cura alterate funzioni muscolari

SOLUZIONE: TENOTOMIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intervento chirurgico che cura alterate funzioni muscolari" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intervento chirurgico che cura alterate funzioni muscolari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tenotomia? La tenotomia è una procedura chirurgica che mira a ripristinare le funzioni muscolari compromesse, intervenendo sui tendini per migliorare la mobilità e alleviare le tensioni eccessive. È spesso utilizzata in casi di contratture o rigidità muscolare persistente, contribuendo a migliorare la qualità della vita del paziente. Questo intervento permette di risolvere problemi legati a funzioni motorie alterate, favorendo un recupero più rapido e efficace delle capacità muscolari.

Se la definizione "Intervento chirurgico che cura alterate funzioni muscolari" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intervento chirurgico che cura alterate funzioni muscolari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

T Torino E Empoli N Napoli O Otranto T Torino O Otranto M Milano I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intervento chirurgico che cura alterate funzioni muscolari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

