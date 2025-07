Il Paese collegato all Europa dalla Via della Seta nei cruciverba: la soluzione è Cina

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Paese collegato all Europa dalla Via della Seta' è 'Cina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CINA

Curiosità e Significato di Cina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cina? La Cina è il paese che collega l'Europa alla Via della Seta, antica via commerciale che univa Oriente e Occidente. Oggi, grazie ai progetti come la Belt and Road, rappresenta un ponte tra continenti, favorendo scambi di merci, cultura e influenze economiche. La sua posizione strategica la rende centrale nel mondo globale, consolidando il suo ruolo di grande protagonista sulle rotte internazionali.

Come si scrive la soluzione Cina

La definizione "Il Paese collegato all Europa dalla Via della Seta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E B I D O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEBITO" DEBITO

