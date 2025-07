I peli sulla schiena del maiale nei cruciverba: la soluzione è Setole

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I peli sulla schiena del maiale' è 'Setole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETOLE

Curiosità e Significato di Setole

Approfondisci la parola di 6 lettere Setole: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Setole? Setole indica i piccoli peli che ricoprono il corpo di alcuni animali, come il maiale. Sono filamenti corti e sottili che contribuiscono alla protezione e alla sensibilità della pelle. Questo termine si usa anche in modo figurato per descrivere qualcosa di sottile o poco evidente. Insomma, le setole sono quei minuscoli peli che spesso sfuggono all'occhio ma giocano un ruolo importante.

Come si scrive la soluzione Setole

Stai cercando la risposta alla definizione "I peli sulla schiena del maiale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A L N M Mostra soluzione



