La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gruppo politico poco rilevante' è 'Partitino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARTITINO

Curiosità e Significato di Partitino

La parola Partitino è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Partitino.

Perché la soluzione è Partitino? Partitino indica un piccolo e poco influente gruppo politico, spesso considerato marginale rispetto ai grandi schieramenti. Si tratta di un'organizzazione con pochi membri e scarsi risultati, che fatica a farsi sentire nel panorama nazionale. In sostanza, rappresenta un'entità politica di scarso rilievo, spesso vista come un tentativo di presenza simbolica più che di reale peso. È quindi un termine usato per descrivere un gruppo politico di scarsa importanza.

Come si scrive la soluzione Partitino

La definizione "Gruppo politico poco rilevante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

