TRANCHANT

Curiosità e Significato di Tranchant

Perché la soluzione è Tranchant? Tranchant indica un giudizio deciso, netto e senza mezzi termini, spesso espresso con fermezza e chiarezza. È come un taglio netto che elimina ogni dubbio o ambiguità, lasciando ben chiaro il proprio punto di vista. In sintesi, si tratta di un commento o opinione che si distingue per la sua fermezza e incisività, rendendo evidente il carattere perentorio di chi lo esprime.

Come si scrive la soluzione Tranchant

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

A Ancona

N Napoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S I N A A P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPARTANI" SPARTANI

