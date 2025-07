Azienda hi-tech nota per le sue schede grafiche nei cruciverba: la soluzione è Nvidia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Azienda hi-tech nota per le sue schede grafiche' è 'Nvidia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NVIDIA

Curiosità e Significato di Nvidia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nvidia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nvidia.

Perché la soluzione è Nvidia? NVIDIA è un'azienda leader nel settore tecnologico, famosa per le sue schede grafiche innovative che potenziano videogiochi, intelligenza artificiale e applicazioni professionali. Fondata negli Stati Uniti, ha rivoluzionato il modo in cui il mondo visualizza e lavora con i dati visivi, diventando un punto di riferimento per gamer e sviluppatori. La sua influenza nel campo della tecnologia è ormai indiscussa.

Come si scrive la soluzione Nvidia

La definizione "Azienda hi-tech nota per le sue schede grafiche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

V Venezia

I Imola

D Domodossola

I Imola

A Ancona

