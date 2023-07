Nota azienda di cosmetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota azienda di cosmetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AVON

Significato/Curiosità : Nota azienda di cosmetici

Avon è una rinomata azienda di cosmetici con una lunga storia nel settore. Fondata nel 1886, è nota per la vendita diretta di prodotti per la cura della pelle, il trucco e la profumeria. Avon si distingue per la sua vasta gamma di prodotti di qualità, inclusi articoli per la cura del viso, del corpo e dei capelli. L'azienda è impegnata a promuovere l'empowerment delle donne attraverso opportunità di lavoro e sostegno finanziario. Avon ha raggiunto un vasto pubblico in tutto il mondo, diventando un marchio di fiducia per la bellezza e il benessere.

Altre risposte alla domanda : Nota azienda di cosmetici : nota; azienda; cosmetici; La quarta nota ; Sono scritte in nota ; Spettava al nota io; Un verbo che denota reciproco amore; Antico titolo nota rile; La azienda con il cane a sei zampe; Un azienda di spedizioni espresse; Un azienda tessile; Vi si affiggono le comunicazioni azienda li; L azienda per vacanze in cascina; La fenilammina nei cosmetici e nelle vernici; Casa francese di cosmetici ; La Elizabeth dei cosmetici ; L effetto iridescente di certi cosmetici ; Industria francese di cosmetici ;

Cerca altre Definizioni