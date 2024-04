La definizione e la soluzione di 7 lettere: Rappresentazioni grafiche abbozzi. DISEGNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il disegno è la rappresentazione grafica di oggetti reali o immaginari, di persone, di luoghi, di figure geometriche fatta con o senza intenti artistici. Il disegno può essere inteso come svago personale, come espressione artistica o come strumento lavorativo, per esempio nel disegno tecnico, industriale, architettonico, ingegneristico. Il disegno tradizionale è solitamente realizzato su una superficie cartacea mediante matite, pastelli, carboncini o pennelli a seconda della tecnica impiegata. Nella modernità il disegno è anche realizzabile attraverso dispositivi elettronici come computer e tavolette dotati di particolari software ...

disegni ( approfondimento) m pl

plurale di disegno

Voce verbale

disegni

seconda persona singolare dell'indicativo presente di disegnare prima persona singolare del congiuntivo presente di disegnare seconda persona singolare del congiuntivo presente di disegnare terza persona singolare del congiuntivo presente di disegnare terza persona singolare dell'imperativo presente di disegnare

Sillabazione

di | sé | gni

Etimologia / Derivazione

vedi disegno

Sinonimi