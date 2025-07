Un liquido nero vischioso e impermeabilizzante nei cruciverba: la soluzione è Catrame

CATRAME

Curiosità e Significato di Catrame

Non fermarti alla soluzione! Conosci Catrame più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Catrame.

Perché la soluzione è Catrame? Il catrame è un liquido nero, denso e appiccicoso, con proprietà impermeabilizzanti. Derivato dalla distillazione del carbone o del petrolio, viene spesso utilizzato in edilizia per proteggere strutture e superfici dall’umidità, creando una barriera resistente all’acqua. La sua consistenza vischiosa e la capacità di sigillare sono caratteristiche fondamentali per garantirne l’efficacia nei lavori di impermeabilizzazione.

Come si scrive la soluzione Catrame

La definizione "Un liquido nero vischioso e impermeabilizzante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

