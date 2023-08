Gel vischioso detto anche vaselina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gel vischioso detto anche vaselina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PETROLATO

Significato/Curiosita : Gel vischioso detto anche vaselina

Chiamate petrolato bianco e trovano impiego nella farmaceutica e nella cosmetica; le meno pregiate sono chiamate petrolato ambrato, petrolato giallo, petrolato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

