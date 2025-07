La tendenza che è contraria alla neutralità nei cruciverba: la soluzione è Interventismo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La tendenza che è contraria alla neutralità' è 'Interventismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTERVENTISMO

Curiosità e Significato di Interventismo

Hai risolto il cruciverba con Interventismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Interventismo.

Perché la soluzione è Interventismo? L'interventismo è una politica che si oppone alla neutralità, spingendo uno Stato o un'istituzione a intervenire attivamente in questioni economiche, politiche o sociali. Contrario all'atteggiamento di non coinvolgimento, promuove interventi per influenzare o modificare situazioni considerate importanti. In sostanza, l'interventismo sceglie di intervenire per orientare gli eventi secondo determinati obiettivi.

Come si scrive la soluzione Interventismo

Hai davanti la definizione "La tendenza che è contraria alla neutralità" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

