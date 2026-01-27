La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato

Home / Soluzioni Cruciverba / La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato' è 'Inerzia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INERZIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Inerzia? L'inerzia è la proprietà di un corpo di resistere a cambiamenti nel proprio movimento o stato di quiete. Questo concetto spiega perché un oggetto fermo tende a restare fermo e uno in movimento continua a muoversi con la stessa velocità e direzione, a meno che non venga applicata una forza. La sua presenza è fondamentale per comprendere come funzionano le leggi della fisica e il comportamento degli oggetti nel mondo reale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Inerzia

La soluzione associata alla definizione "La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Inerzia:

I Imola N Napoli E Empoli R Roma Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tendenza di un corpo a mantenere il proprio stato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chi la vince si muoveImmobilità ozio ignaviaInattività pigriziaCorpo Forestale dello StatoVi si reca chi valica i confini del proprio statoStato del Regno Unito con un suo proprio... filoProprio della forma e dell aspetto del corpoIl ritorno nel proprio stato d appartenenza