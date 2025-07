I fund erogati dala Comunità Earopea per la pandemia nei cruciverba: la soluzione è Recovery

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I fund erogati dala Comunità Earopea per la pandemia' è 'Recovery'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RECOVERY

Curiosità e Significato di Recovery

Non fermarti alla soluzione! Conosci Recovery più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Recovery.

Perché la soluzione è Recovery? La parola RECOVERY indica il processo di ripresa e ricostruzione dopo un periodo difficile, come una crisi o una pandemia. Si riferisce agli sforzi per rilanciare l'economia, migliorare le condizioni sociali e rafforzare le comunità colpite. È un termine chiave nei programmi europei che puntano a superare le conseguenze del Covid-19, promuovendo un futuro più sostenibile e resiliente per tutti.

Come si scrive la soluzione Recovery

La definizione "I fund erogati dala Comunità Earopea per la pandemia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

C Como

O Otranto

V Venezia

E Empoli

R Roma

Y Yacht

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M C A O Z A S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCAMORZA" SCAMORZA

