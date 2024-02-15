Studiosa dei problemi della comunità

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Studiosa dei problemi della comunità' è 'Sociologa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOCIOLOGA

Perché la soluzione è Sociologa? Una sociologa è una professionista che si dedica allo studio approfondito dei problemi e delle dinamiche che coinvolgono le comunità. Attraverso analisi e ricerche, cerca di comprendere i comportamenti sociali, le strutture e le interazioni tra individui e gruppi. La sua attività permette di individuare le cause delle difficoltà sociali e di proporre interventi mirati. La sua conoscenza contribuisce a migliorare la convivenza e a promuovere il benessere collettivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Studiosa dei problemi della comunità". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Studiosa dei problemi della comunità nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sociologa

Quando la definizione "Studiosa dei problemi della comunità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Studiosa dei problemi della comunità" conferma che la soluzione 'Sociologa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sociologa

S Savona O Otranto C Como I Imola O Otranto L Livorno O Otranto G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Studiosa dei problemi della comunità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sociologa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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