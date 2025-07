Eminenza del padiglione auricolare nei cruciverba: la soluzione è Trago

TRAGO

Curiosità e Significato di Trago

Approfondisci la parola di 5 lettere Trago: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trago? Il termine trago indica una piccola protuberanza cartilaginea situata nell'orecchio, all'ingresso del padiglione auricolare. È quella parte che si trova sopra il canale uditivo e spesso viene utilizzata come punto di riferimento in acconciature o piercing. Conosciuto anche come elevazione del padiglione auricolare, il trago contribuisce alla forma e alla funzionalità dell'orecchio, rendendolo un dettaglio distintivo e importante.

Come si scrive la soluzione Trago

T Torino

R Roma

A Ancona

G Genova

O Otranto

