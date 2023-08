Un affezione auricolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un affezione auricolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OTITE

Significato/Curiosità : Un affezione auricolare

L'otite è un'infiammazione dell'orecchio, solitamente causata da un'infezione batterica o virale. Questa affezione auricolare può colpire diverse parti dell'orecchio, come l'orecchio esterno, l'orecchio medio o l'orecchio interno. I sintomi comuni dell'otite includono dolore all'orecchio, sensazione di orecchio tappato, diminuzione dell'udito, febbre e talvolta secrezioni. L'otite può verificarsi a qualsiasi età, ma è più frequente nei bambini a causa delle loro tube di Eustachio più corte e più strette. Il trattamento per l'otite dipende dalla gravità e dalla causa sottostante, e può includere l'uso di antibiotici, antinfiammatori, analgesici e misure per alleviare i sintomi. È importante consultare un medico per una corretta diagnosi e un piano di trattamento adeguato.

Altre risposte alla domanda : Un affezione auricolare : affezione; auricolare; Un affezione bronchiale; affezione gastroenterica; affezione auricolare; affezione dell orecchio; Profonda disaffezione patologica per la propria casa; Membrana auricolare ; Affezione auricolare ; Eminenza del padiglione auricolare ; Un efficace sonnifero... per via auricolare ; Una membrana auricolare ;

Cerca altre Definizioni