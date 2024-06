disturbo auricolare

: Le trasmissioni sembrano essere iniziate nel 1973. UVB-76, conosciuta anche come The Buzzer, è il soprannome dato da radioamatori e ascoltatori di onde corte ad una misteriosa stazione radio sovietica e, in seguito, russa. La stazione abitualmente trasmette un breve e monotono ronzio (), ripetuto circa 25 volte al minuto, senza sosta. In alcune saltuarie occasioni, il suono si interrompe lasciando il posto a messaggi vocali cifrati in russo.

Italiano: Sostantivo: ronzio m sing (pl.: ronzii) . rumore incessante provocato dagli insetti in movimento. nome generico atto ad indicare serie di fenomeni che coinvolgono un rumore a bassa frequenza persistente ed invasive non udibile da tutti gli orecchi umani.. Sillabazione: ron | zì | o. Pronuncia: IPA: /ron'dzio/ . Etimologia / Derivazione: da ronzare . Sinonimi: brusio, mormorio, strepito, sussurro, bisbiglio, brontolio, fruscio.