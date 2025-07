Arnese per ammucchiare il fieno nei cruciverba: la soluzione è Forca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Arnese per ammucchiare il fieno' è 'Forca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORCA

Curiosità e Significato di Forca

La parola Forca è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Forca.

Perché la soluzione è Forca? La forca è uno strumento agricolo fondamentale, usato per ammucchiare e sollevare il fieno o altre materiali leggeri. Con i suoi lunghi rebbi, permette di afferrare facilmente grandi quantità di paglia, facilitando il trasporto e la gestione nei campi. In sostanza, è un alleato indispensabile per chi lavora nei campi e deve organizzare il raccolto in modo semplice ed efficace.

Come si scrive la soluzione Forca

Hai trovato la definizione "Arnese per ammucchiare il fieno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

O Otranto

R Roma

C Como

A Ancona

