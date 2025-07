Stato insulare non riconosciuto dalla Cina nei cruciverba: la soluzione è Taiwan

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stato insulare non riconosciuto dalla Cina' è 'Taiwan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAIWAN

Curiosità e Significato di Taiwan

Approfondisci la parola di 6 lettere Taiwan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Taiwan? Taiwan è un'isola situata nell'Asia orientale, considerata da molti come uno stato sovrano, ma non riconosciuta ufficialmente dalla Cina, che la considera una sua provincia. Questa disputa politica rende Taiwan un esempio di stato insulare non riconosciuto dalla Cina, riflettendo tensioni geopolitiche e questioni di sovranità ancora irrisolte a livello internazionale.

Come si scrive la soluzione Taiwan

Hai davanti la definizione "Stato insulare non riconosciuto dalla Cina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

I Imola

W Washington

A Ancona

N Napoli

