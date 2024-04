La definizione e la soluzione di 15 lettere: Stato insulare dei Caraibi. TRINIDAD E TOBAGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Trinidad e Tobago, ufficialmente Repubblica di Trinidad e Tobago (in inglese Republic of Trinidad and Tobago), è uno stato insulare dell'America centrale caraibica, di 5.128 km² e 1405646 abitanti censiti nel 2022, con capitale Port of Spain. Situata a nord-est del Venezuela, a poca distanza dalla costa continentale e facente parte dell'arcipelago delle Piccole Antille, è bagnata a nord dal mar dei Caraibi, a est dall'oceano Atlantico, a sud il canale di Colombo la separa dal Venezuela mentre a ovest si affaccia sul golfo di Paria. Trinidad e Tobago è una repubblica, la cui lingua ufficiale è l'inglese. Il capo dello stato è Christine ...

