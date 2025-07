Si dice di forza che spinge fuori nei cruciverba: la soluzione è Centrifuga

CENTRIFUGA

Curiosità e Significato di Centrifuga

Perché la soluzione è Centrifuga? La parola centrifuga indica una forza che agisce verso l’esterno di un cerchio o di un corpo rotante, spingendo gli oggetti lontano dal centro. È il principio alla base di molte cose, come le centrifughe per separare il latte o i liquidi. In breve, è quella forza che spinge fuori quando si gira velocemente, come nel caso della soluzione proposta.

Come si scrive la soluzione Centrifuga

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

I Imola

F Firenze

U Udine

G Genova

A Ancona

