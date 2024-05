Si dice di una persona fuori dal comune

Sostantivo

Curiosità su: Il termine fenomeno (dal greco antico: faµe, fainòmenon, "che appare") è riferito a tutto quello che si presenta come oggettivamente costituito all'osservatore che quindi lo può cogliere attraverso l'apparato sensibile. Genericamente però il lemma può indicare anche un'immagine a cui non corrisponde una realtà sensibile come accade per i «fenomeni interiori, le emozioni, i sentimenti, gli stati d'animo che si esprimono nei gesti, nel linguaggio delle parole e delle arti». La parola fenomeno viene usata anche in riferimento a una manifestazione collettiva o storica che necessita di una spiegazione: «per esempio l'immigrazione dai paesi poveri verso i paesi ricchi è un fenomeno sociale; la crescita dei prezzi è un fenomeno economico; la diffusione dell'inglese o dei computer è infine un fenomeno culturale». Nel linguaggio comune il termine viene usato anche nel senso di ciò che si manifesta come fuori dall'ordinario, dal consueto ordine naturale.

fenomeno ( approfondimento) m sing (pl.: fenomeni)

(filosofia) quello che appare (per estensione) quanto è oggetto di studio e/o ricerca (chimica) , (fisica) , (meccanica) accadimento, evento specie se di origine naturale fenomeni precipitativi (familiare) (familiare) persona, animale o oggetto dotati di capacità notevolissime Ayrton Senna è stato un fenomeno dell'automobilismo

Sillabazione

fe | nò | me | no

Pronuncia

IPA: /fe'nmeno/

Etimologia / Derivazione

da aµa cioè "mostrarsi, apparire"

Citazione

Sinonimi

avvenimento, cosa, dato, fatto

meraviglia, miracolo, mostro,

manifestazione, fatto, caso, evento, elemento, segno, sintomo, apparenza, esteriorità, processo

( familiare ) portento, prodigio, campione, asso, leggenda

portento, prodigio, campione, asso, leggenda eccezione

mago

(gergale) personaggio

Parole derivate

baby fenomeno, epifenomeno, fenomenale, fenomenico, fenomenismo, fenomenista, fenomenologia, fenomenologizzarsi

Proverbi e modi di dire