La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Più vicino di quello' è 'Questo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUESTO

Curiosità e Significato di Questo

Hai risolto il cruciverba con Questo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Questo.

Perché la soluzione è Questo? Questo è un pronome dimostrativo che indica qualcosa di vicino a chi parla o al punto di riferimento. Viene usato per segnalare un oggetto, una persona o un concetto presente nel contesto immediato. La sua funzione è aiutare a individuare e distinguere ciò di cui si sta parlando, rendendo più chiara la comunicazione. In breve, questo serve per mettere in evidenza ciò che si ha davanti agli occhi o nel discorso.

Come si scrive la soluzione Questo

Hai davanti la definizione "Più vicino di quello" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

