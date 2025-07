Non durevole nel tempo nei cruciverba: la soluzione è Transitorio

TRANSITORIO

Curiosità e Significato di Transitorio

Vuoi sapere di più su Transitorio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Transitorio.

Perché la soluzione è Transitorio? Transitorio indica qualcosa che dura per un periodo limitato, destinato a cambiare o a scomparire nel tempo. È spesso usato per descrivere situazioni, emozioni o condizioni che non sono permanenti, ma passeggeri. In breve, rappresenta tutto ciò che è temporaneo e destinato a evolversi o svanire, sottolineando la natura effimera di certi momenti o stati. La vita stessa è fatta di passaggi transitori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gara ciclistica in salita contro il tempoA tempo indeterminato ma in latinoLa bacchetta di vimini un tempo usata dai pastoriFiacco periodo di tempoTrascorsi da tempo

Come si scrive la soluzione Transitorio

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

S Savona

I Imola

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

